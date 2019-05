Der FC Aarau ist Xamax' Herausforderer Der FC Aarau ist der Herausforderer von Neuchâtel Xamax in der Barrage um einen Platz in der Super League - dank einem hart erkämpften Heimsieg gegen Absteiger Rapperswil-Jona.

Stefan Maierhofer (oben), hier im Match gegen Lausanne aufgenommen, bringt mit seinem Kopfball den FC Aarau in die Barrage (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(sda)

Mit grösster Mühe siegten die Aarauer in der letzten Runde der Challenge League daheim die St. Galler 1:0. Sie blieben damit jedoch einen Punkt vor dem drittplatzierten Lausanne-Sport, dem der abschliessende 6:2-Heimsieg gegen Vaduz nichts einbrachte.

Aaraus goldenes Tor erzielte Stefan Maierhofer in der 65. Minute mit einem Kopfball. Der grossgewachsene 36-jährige Österreicher war im Herbst verpflichtet worden. Mit elf Toren ist der der beste Aarauer Goalgetter der Saison.

Die Barrage-Spiele finden am Donnerstag und nächsten Sonntag statt. Das Hinspiel wird in Neuenburg ausgetragen, das Rückspiel in Aarau.

Sehr dramatisch gestaltete sich die Entscheidung gegen den Abstieg. Rapperswil-Jona muss nach zwei Jahren in die Promotion League zurückkehren. Gerettet hat sich das vormalige Schlusslicht Chiasso. Die Tessiner, die auswärts gegen Wil unbedingt einen Sieg benötigten, lagen eine Viertelstunde vor Schluss in Rückstand, aber innerhalb von fünf Minuten schafften sie die Wende zum 2:1.

Telegramme und Rangliste

Aarau - Rapperswil-Jona 1:0 (0:0). - 6958 Zuschauer. - SR Fähnrich. - Tor: 65. Maierhofer 1:0. - Bemerkungen: Neumayr (Aarau) verletzt ausgeschieden. Die Aarauer Schindelholz, Schneuwly und Jäckle sind nach Verwarnungen für das Barrage-Hinspiel bei Neuchâtel Xamax gesperrt. 56. Pfostenschuss Zverotic (Aarau).

Lausanne-Sport - Vaduz 6:2 (5:1). - 3656 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 4. Zeqiri (Foulpenalty) 1:0. 7. Nganga 2:0. 14. Dossou 2:1. 20. Zeqiri 3:1. 27. Ndoye 4:1. 33. Zeqiri 5:1. 69. Buess 6:1. 75. Sülüngöz 6:2.

Servette - Kriens 4:1 (3:1). - 6955 Zuschauer. - SR Jancevski. - Tore: 6. Stevanovic 1:0. 18. Seferagic 1:1. 33. Wüthrich 2:1. 45. Alphonse 3:1. 75. Chagas 4:1. - Bemerkungen: 77. Pfostenschuss Chihadeh (Kriens).

Wil - Chiasso 1:2 (1:0). - 1280 Zuschauer. - SR Gianforte. - Tore: 23. Hefti 1:0. 75. Josipovic 1:1. 80. Belometti 1:2.

Winterthur - Schaffhausen 3:2 (2:1). - 4900 Zuschauer. - SR Dudic. - Tore: 10. Mendy (Eigentor) 1:0. 19. Demhasaj 1:1. 27. Sliskovic 2:1. 55. Seferi 3:1. 81. Pugliese 3:2. - Bemerkungen: 33. Pfostenschuss Barry (Schaffhausen).

Rangliste: 1. Servette 36/79 (90:37). 2. Aarau 36/64 (63:46). 3. Lausanne-Sport 36/63 (64:37). 4. Winterthur 36/56 (57:51). 5. Wil 36/42 (33:47). 6. Vaduz 36/42 (48:70). 7. Schaffhausen 36/39 (43:62). 8. Kriens 36/36 (46:58). 9. Chiasso 36/36 (43:67). 10. Rapperswil-Jona 36/35 (47:59).