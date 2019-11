Der SC Bern sinkt immer tiefer Bern findet auch nach der Nationalmannschaftspause nicht aus der Krise. Der Meister bezieht in der ersten Runde nach dem Deutschland Cup beim 1:3 in Langnau die vierte Niederlage in Folge.

Der Davos Torhüter Sandro Aeschlimann und seine Teamkollegen feierten den siebten Sieg in Folge (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY) Robbie Earl und Raphael Kuonen bejubeln das 2:1 für Langnau (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI) Bern, im Bild der Topskorer Mark Arcobello, ist am Boden. In langnau verlor der SCB zum vierten Mal in Folge (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI) 3 Bilder Der SC Bern sinkt immer tiefer

(sda)

Robbie Earl im Powerplay (54.) und PostFinance-Topskorer Harri Pesonen mit einem Schuss ins leere Tor sicherten den Emmentalern mit ihren Toren in der Schlussphase den Derbysieg. Während die Langnauer in der ausverkauften Ilfishalle den vierten Sieg in Serie bejubelten, fällt der SCB nach einer miserablen Darbietung immer tiefer in den Sumpf.

Auch Zug, dem Gegner des SCB diesen Frühling im Playoff-Final, läuft es mehr schlecht als recht. Gegen das formstarke Davos verloren die Zentralschweizer 4:5. Der HCD dagegen surft auf einer Erfolgswelle. In Zug feierten die Bündner, die auf Platz 3 vorrückten und die Tabelle nach Verlustpunkten gar anführen, den siebten Sieg in Folge.

Im Spitzenspiel der Runde startete Lausanne gegen Biel schlecht in die Partie. Den 0:2-Rückstand holten die Waadtländer zwar noch auf, 73 Sekunden vor dem Ende schoss Mike Künzle die Seeländer aber zum Sieg. Lausanne verlor zum dritten Mal in Folge.

Bei Ambri-Piotta gab Torhüter Benjamin Conz sein Comeback nach seiner Hüftoperation. Der Keeper und seine Teamkollegen erwischten auswärts gegen Fribourg-Gottéron einen Fehlstart, bereits nach knapp 12 Minuten lag Ambri 0:3 im Rückstand. Die Tessiner fanden zwar noch ins Spiel, verloren aber dennoch 2:4. Freiburg siegte derweil zum fünften Mal in Folge.

Resultate und Rangliste

Am Freitag: Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta 4:2 (3:1, 0:1, 1:0). Lausanne - Biel 2:3 (1:2, 1:0, 0:1). SCL Tigers - Bern 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Zug - Davos 4:5 (1:1, 1:1, 2:3).

Rangliste: 1. ZSC Lions 20/43. 2. Biel 21/38. 3. Davos 15/32. 4. Genève-Servette 20/31. 5. Lausanne 20/31. 6. SCL Tigers 18/27. 7. Zug 18/27. 8. Fribourg-Gottéron 18/25. 9. Lugano 19/25. 10. Bern 20/22. 11. Rapperswil-Jona Lakers 19/21. 12. Ambri-Piotta 20/20.