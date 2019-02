Die Serie von James Harden beendet Die Houston Rockets feiern beim 119:111 gegen die Atlanta Hawks den 35. Sieg der Saison. James Harden erzielt «nur» 28 Punkte und bleibt damit erstmals seit 32 Spielen unter der 30-Punkte-Marke.

James Harden schaffte es in der Partie gegen Atlanta nach 32 Spielen erstmals wieder nicht, mindestens 30 Punkte zu erzielen (Bild: KEYSTONE/FR171023 AP/ERIC CHRISTIAN SMITH)

(sda)

Harden hatte letztmals Mitte Dezember in der Partie gegen Portland weniger als 30 Punkte erzielt. Es war die zweitlängste Serie in der NBA-Geschichte, Wilt Chamberlain schaffte es einst, 65 Spiele in Folge mindestens 30 Punkte zu erzielen - ein Rekord wohl für die Ewigkeit.

Clint Capela verbuchte 12 Punkte und 8 Rebounds für Houston. Für den Genfer Center war es die dritte Partie nach seiner mehrwöchigen Pause aufgrund einer Daumenoperation.