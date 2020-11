Die UEFA spricht der Schweiz den Forfaitsieg zu Die Schweiz verhindert in der Nations League dank einem Forfaitsieg den Abstieg. Die UEFA-Disziplinarkommission spricht ihr gegen die Ukraine ein 3:0 zu.

Trainer Vladimir Petkovic und das Schweizer Nationalteam gewinnen gegen die Ukraine 3:0 forfait und verhindern damit den Abstieg in die zweite Division KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

(sda)

In den Augen der UEFA waren die Osteuropäer mit ihren Corona-Fällen verantwortlich für die Spielabsage.

Das Verdikt war so erwartet worden. Zumindest auf Seiten der Schweizer. «Ich erwarte einen Entscheid zu unseren Gunsten. Es ist ganz einfach: Wir waren bereit zu spielen. Wir haben unsere Arbeit richtig gemacht und eine Mannschaft präsentiert, die nur negative Tests abgegeben hat. Es war der Gegner, der nicht spielen konnte», hatte der Nationalteamdirektor Pierluigi Tami ziemlich schnell nach der Spielabsage am Dienstag letzter Woche mitgeteilt.

Die UEFA-Disziplinarkommission sah es offenbar genau gleich. Sie hat entschieden, «das Nations-League-Spiel zwischen der Schweiz und der Ukraine (...) mit einem Forfait gegen den ukrainischen Verband zu werten, weil er verantwortlich ist, dass das Spiel nicht hat stattfinden können. (...)» Aufgrund der Reglemente wäre auch eine Neuansetzung oder ein Losentscheid möglich gewesen.

Schweiz dank Direktbegegnungen

Dank dem Sieg am «Grünen Tisch» verhindert die Schweiz in der Nations League den Abstieg in die Liga B. Die Schweiz und die Ukraine sind in der Rangliste punktgleich, die Direktbegegnungen (1:2, 3:0) sehen jedoch die Schweiz im Vorteil.

Am Montag letzter Woche, ein Tag vor dem Spieltermin in Luzern, waren drei Spieler der Ukrainer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weil am Dienstag weitere positive Fälle hinzukamen, ordnete der Luzerner Kantonsarzt für die gesamte Delegation der Ukraine Quarantäne an. Die Idee, das Spiel um einen Tag zu verschieben und Nachwuchsspieler oder andere Profis in die Schweiz einzufliegen, verwarfen die Ukrainer ziemlich schnell.

Die aktualisierte Tabelle

Nations League. Liga A. Gruppe 4: 1. Spanien 6/11 (13:3). 2. Deutschland 6/9 (10:13). 3. Schweiz 6/6 (9:8). 4. Ukraine 6/6 (5:13).