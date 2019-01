Die ZSC Lions verlieren bei Del Curtos Einstand Arno Del Curto gestaltet seinen Einstand bei den ZSC Lions gemessen am Resultat nicht erfolgreich. Seine Mannschaft verlor das Auswärtsspiel in Langnau 0:1.

Arno Del Curto stand am Freitagabend im Fokus. (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI)

(sda)

Aaron Gagnon hatte mit einem Treffer im Powerplay Ende des ersten Drittels die Emmentaler in Führung gebracht. Dies blieb der einzige Treffer des Abends. Langnau gewann nun drei Heimspiele in Serie zu Null (zuvor 3:0 gegen Zug und 4:0 gegen Biel). Die ZSC Lions sind neu im 8. Rang klassiert, das Polster auf Fribourg-Gottéron beträgt noch drei Zähler.

Der Leader Zug festigte seine Position. Gegen den EHC Biel gewannen die Zentralschweizer 4:1. Die Seeländer rutschten in der Tabelle in den 5. Rang ab. Zug feierte den siebenten Heimsieg in Serie.

Im Kampf um die Playoff-Teilnahme gelang dem bloss im 10. Rang klassierten Lugano ein wichtiger Sieg. Gegen den Tabellennachbarn Fribourg resultierte ein 3:2-Erfolg.

Ambri-Piotta holte im Strichkampf wichtige Punkte. Die Tessiner bezwangen Lausanne 3:0.

Im Keller-Duell Davos gegen die Rapperswil-Jona Lakers hielten die Bündner klar die Oberhand. Sie setzten sich mit 4:2 Toren durch.

Die Resultate vom Freitag:

Ambri-Piotta - Lausanne 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Davos - Rapperswil-Jona Lakers 4:2 (0:0, 3:0, 1:2). Lugano - Fribourg-Gottéron 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). SCL Tigers - ZSC Lions 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Zug - Biel 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Die Rangliste:

1. Zug 33/70 (108:67). 2. Bern 33/67 (92:58). 3. SCL Tigers 34/57 (90:77). 4. Lausanne 37/57 (104:92). 5. Biel 34/56 (103:93). 6. Ambri-Piotta 34/55 (94:98). 7. Genève-Servette 35/54 (97:107). 8. ZSC Lions 34/53 (83:84). 9. Fribourg-Gottéron 34/50 (90:88). 10. Lugano 34/49 (105:98). 11. Davos 34/30 (76:118). 12. Rapperswil-Jona Lakers 34/17 (50:112).