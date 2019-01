Djokovic in der 1. Runde noch nicht gefordert Der topgesetzte Serbe Novak Djokovic gewinnt sein Auftaktspiel beim Australian Open ebenso ohne Probleme wie Alexander Zverev und Serena Williams.

Souveräner Auftritt in der Rod Laver Arena: Novak Djokovic (Bild: KEYSTONE/EPA/RITCHIE TONGO)

(sda)

Die Weltnummer 1 setzte sich gegen den amerikanischen Qualifikanten Mitchell Krueger (ATP 230) in gut zwei Stunden 6:3, 6:2, 6:2 durch. In der 2. Runde dürfte es einiges schwieriger werden für Djokovic. Da trifft er am Donnerstag auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga, seinen Finalgegner am Australian Open vor elf Jahren.

Auch der Deutsche Alexander Zverev, die Nummer 4 der Setzliste, gewann trotz eines leicht lädierten Knöchels gegen den Slowenen Aljaz Bedene (ATP 67) ungefährdet 6:4, 6:1, 6:4.

Zuvor hatte auch Serena Williams in ihrer Erstrundenpartie kurzen Prozess gemacht. Die Amerikanerin, die mit einem 24. Grand-Slam-Titel zur Rekordhalterin Margaret Court aufschliessen könnte, brauchte für das 6:0, 6:2 gegen die Deutsche Tatjana Maria nur 49 Minuten.