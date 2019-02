Dortmund scheitert im Cup nach Penaltyschiessen Dortmund scheitert im deutschen Cup im Achtelfinal. Die Mannschaft von Lucien Favre verliert daheim gegen Bremen nach Penaltyschiessen.

Lucien Favre erlebte eine emotionale Achterbahnfahrt (Bild: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

(sda)

Der Bremer Goalie Jiri Pavlenka wurde zum Matchwinner in Dortmund. Der Tscheche hielt im Penaltyschiessen die ersten zwei Versuche der Dortmunder. Seine Teamkollegen verwerteten ihre Penaltys gegen Eric Oelschlägel, eigentlich Goalie der Dortmunder U23-Mannschaft. Er kam nur zum Einsatz, weil beide Schweizer Keeper, Roman Bürki und Marwin Hitz, krank ausfielen.

Auch Jadon Sancho und Marcel Schmelzer gaben beim BVB kurzfristig Forfait. Zudem musste Marco Reus, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem schönen Freistoss das 1:1 erzielt hatte, nach der Pause wegen einer Muskelverletzung passen.

In der Verlängerung lieferten sich die beiden Teams ein verrücktes Duell. Zweimal - durch Christian Pulisic (105.) und durch Achraf Hakimi (113.) - ging Dortmund in Führung. Die Bremer schossen durch den 40-jährigen Claudio Pizarro (108.) und Martin Harnik (119.) jeweils den Ausgleich.

Leverkusen blamiert sich

Leverkusen, das am Samstag in der Bundesliga noch Bayern München geschlagen hatte, unterlag beim Zweitligisten Heidenheim nach Pausenführung mit 1:2. Julian Brandt schoss den Favoriten kurz vor der Pause in Führung. Der Österreicher Nikola Dovedan (47.) und der 22-jährige frühere deutsche Junioren-Internationale Maurice Multhaup (72.) sorgten in den zweiten 45 Minuten für die verdiente Wende.

Auch Nürnberg scheiterte an einem Zweitligisten. Der Vorletzte der 1. Bundesliga unterlag dem Leader der 2. Bundesliga, dem Hamburger SV, nach einer schwachen Vorstellung mit 0:1. Für den HSV kam der Schweizer Vasilije Janjicic in der zweiten Halbzeit zum Einsatz.

Resultate:

Dortmund - Bremen 3:3 (1:1, 1:1) n.V.; Bremen 4:2-Sieger im Penaltyschiessen. - Tore: 5. Rashica 0:1. 45. Reus 1:1. 105. Pulisic 2:1. 108. Pizarro 2:2. 113. Hakimi 3:3. 119. Harnik 3:3. - Penaltyschiessen: Alcacer (Pavlenka hält), Pizarro 0:1; Philipp (Pavlenka hält), Eggestein 0:2; Witsel 1:2, Klaassen 1:3; Weigl 2:3, Kruse 2:4. - Bemerkungen: Dortmund ohne Bürki, Hitz (beide krank) und Akanji (verletzt).

Duisburg - Paderborn 1:3 (0:0). - Tore: 47. Oliveira Souza 1:0. 52. Tekpetey 1:1. 61. Proger 1:2. 76. Antwi-Adjej 1:3.

Heidenheim - Leverkusen 2:1 (0:1). - 11'400 Zuschauer. - Tore: 44. Brandt 0:1. 47. Dovedan 1:1. 72. Multhaup 2:1.

Hamburger SV - Nürnberg 1:0 (0:0). - 47'628 Zuschauer. - Tor: 54. Ozcan 1:0. - Bemerkungen: Hamburger SV mit Janjicic (ab 46.), ohne Lacroix (Ersatz).

Am Mittwoch: Holstein Kiel (2.) - Augsburg, RB Leipzig - Wolfsburg, Schalke - Fortuna Düsseldorf, Hertha Berlin - Bayern München.