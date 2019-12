Dortmund trifft in den Achtelfinals auf Paris Saint-Germain Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre bekommen für die Achtelfinals der Champions League einen schweren und ambitionierten Gegner zugelost: Paris Saint-Germain.

(sda)

Das vom früheren Dortmunder Trainer Thomas Tuchel gecoachte Paris Saint-Germain ist trotz seines erstklassigen Kaders und seines enormen finanziellen Aufwands in der Königsklasse noch vieles schuldig geblieben.

Die Achtelfinals, die in zwei Wochen zwischen dem 18. und dem 26. Februar ausgetragen werden, halten daneben eine Reihe weiterer Highlight-Begegnungen parat. Der FC Liverpool wird die K.o.-Phase in jenem Stadion beginnen, in dem er am 1. Juni dieses Jahres die Champions League gewonnen hat: in Madrid gegen den dortigen Hausherrn Atlético.

Beim Duell zwischen Chelsea und Bayern München werden von selbst Erinnerungen wach werden an den denkwürdigen Champions-League-Final 2012, in dem sich die Londoner als Aussenseiter in München durchsetzten. In einem weiteren Schlager-Duell werden sich Real Madrid und Manchester City messen.

Champions League. Auslosung Achtelfinals: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain, Real Madrid - Manchester City, Atalanta Bergamo - Valencia, Atlético Madrid - Liverpool, Chelsea - Bayern München, Lyon - Juventus Turin, Tottenham Hotspur - Leipzig, Napoli - Barcelona.

Spieldaten. Hinspiele: Dienstag/Mittwoch, 18./19. Februar und 25./26. Februar. Rückspiele: Dienstag/Mittwoch, 10./11. März und 17./18. März. - Final am Samstag, 30. Mai 2020, in Istanbul (Atatürk-Stadion).