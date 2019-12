Dortmund verteilt zu viele Geschenke: 3:3 gegen Leipzig Mainz setzt sich zum Auftakt der 16. Bundesliga-Runde in Bremen locker mit 5:0 durch. Für die Bremer ist es die zweite Kanterniederlage in Folge - drei Tage nach dem 1:6 gegen Bayern München.

Borussia Dortmund lieferte in 90 Minuten ein Abbild seiner bisherigen Saison: mit offensiven Kunststücken und defensiven Aussetzern. Im Vorwärtsspiel brillierte der BVB immer wieder. Julian Weigl und Julian Brandt sorgten mit ihren Toren für die verdiente 2:0-Führung. Und nachdem Leipzig sich nach der Pause zurückgemeldet hatte, gelang Jadon Sancho rasch das 3:2. Der 19-jährige Engländer erzielte in seinem siebten Spiel in Folge mindestens ein Tor.

Dortmund war die spielerisch bessere Mannschaft und stand dem Sieg näher. Zum Verhängnis wurden den Gastgebern zwei Fehler kurz nach der Pause, zwei Geschenke an den Leipziger Topskorer Timo Werner. In der 47. Minute misslang dem aus dem Tor geeilten Roman Bürki eine Abwehraktion mit dem Kopf und sechs Minuten später wurde ein Rückpass von Brandt zur Torvorlage. Werner erzielte problemlos seine Saisontore 17 und 18. Auch dem 3:3 des Tschechen Patrik Schick in der 78. Minute ging eine Unachtsamkeit in der Dortmunder Defensive voraus.

Neben Favre standen am Dienstagabend auch die zwei anderen Schweizer Bundesliga-Trainer mit ihren Teams im Einsatz. Martin Schmidt setzte seinen Höhenflug mit Augsburg fort: Das 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf mit zwei Toren von Philipp Max war der fünfte Sieg in den letzten sechs Spielen. Die noch Anfang November auf dem Relegationsplatz gelegenen Augsburger haben nun elf Punkte Reserve auf die Abstiegszone. Auch das von Urs Fischer trainierte Union Berlin steht in der Tabelle gut da, auch wenn am Dienstagabend gegen Hoffenheim (0:2) die erste Heimniederlage seit Ende September resultierte.

Einen klaren Abwärtstrend verzeichnet Werder Bremen mit dem von Mönchengladbach ausgeliehenen Michael Lang. Die Norddeutschen kassierten die zweite Kanterniederlage in Folge. Drei Tage nach dem 1:6 bei Bayern München unterlagen sie gegen Mainz mit 0:5. Schon nach einer guten Viertelstunde führten die Mainzer mit 3:0. 20 Minuten später sorgte der Schwede Robin Quaison mit seinem dritten Treffer für die frühe endgültige Entscheidung. Edimilson Fernandes stand bei den Mainzern in der Startformation, wurde aber bereits in der 27. Minute ausgewechselt, weil er nach einer frühen Verwarnung stark rotgefährdet war.

Augsburg - Düsseldorf 3:0 (1:0). - 27'763 Zuschauer. - Tore: 32. Max 1:0. 61. Jedvaj 2:0. 72. Max 3:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Lichtsteiner und Vargas (ab 64.).

Union Berlin - Hoffenheim 0:2 56. Bebou 0:1. 91. Baumgartner 0:2. - 20'350 Zuschauer. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (verletzt).

Dortmund - RB Leipzig 3:3 (2:0). - 80'200 Zuschauer. - Tore: 23. Weigl 1:0. 34. Brandt 2:0. 47. Werner 2:1. 53. Werner 2:2. 55. Sancho 3:2. 78. Schick 3:3. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz). Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Bremen - Mainz 0:5 (0:4). - 37'720 Zuschauer. - Tore: 10. Quaison 0:1. 15. Pavlenka (Eigentor) 0:2. 19. Quaison 0:3. 38. Quaison 0:4. 81. Mateta 0:5. - Bemerkungen: Bremen mit Lang (bis 80.). Mainz mit Fernandes (bis 27.).

Die weiteren Spiele der 16. Runde. Mittwoch: Bayer Leverkusen - Hertha Berlin 18.30. Borussia Mönchengladbach - Paderborn 20.30. Wolfsburg - Schalke 04 20.30. Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 20.30. SC Freiburg - Bayern München 20.30.

1. RB Leipzig 16/34 (45:19). 2. Borussia Mönchengladbach 15/31 (31:18). 3. Borussia Dortmund 16/30 (40:22). 4. Schalke 04 15/28 (26:18). 5. Bayern München 15/27 (41:21). 6. SC Freiburg 15/25 (24:18). 7. Bayer Leverkusen 15/25 (22:20). 8. Hoffenheim 16/24 (23:27). 9. Wolfsburg 15/23 (17:15). 10. Augsburg 16/23 (27:28). 11. Union Berlin 16/20 (19:22). 12. Eintracht Frankfurt 15/18 (24:23). 13. Mainz 05 16/18 (25:38). 14. Hertha Berlin 15/15 (21:29). 15. Werder Bremen 16/14 (23:40). 16. Fortuna Düsseldorf 16/12 (16:35). 17. 1. FC Köln 15/11 (14:30). 18. Paderborn 15/9 (18:33).