Super-G: Shiffrin holt kleine Kugel – Jasmine Flury wird Sechste in Soldeu

Mikaela Shiffrin ist auch die beste Super-G-Fahrerin des Winters. Die Amerikanerin verteidigt am Weltcup-Finale in Soldeu ihre Führung in der Disziplinenwertung mit einem geteilten 4. Platz.