DTM-Fahrer Nico Müller nächste Saison in der Formel E Die Schweizer Fraktion in der Formel E erhält Zuwachs: Der Berner Nico Müller unterschreibt beim amerikanischen Team Dragon Racing einen Vertrag für die Saison 2019/20.

Die Schweizer Fraktion in der Formel E erhält Zuwachs: Der Berner Nico Müller unterschrieb beim amerikanischen Team Dragon Racing einen Vertrag für die Saison 2019/20 (Bild: KEYSTONE/EPA MTI/CSABA KRIZSAN)

(sda)

Nico Müller war in den vergangenen zwei Jahren in der Formel E bereits als Test- und Ersatzfahrer von Audi engagiert. Seit 2014 fährt der 27-Jährige aus Thun für das Audi-Werksteam im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). Die laufende DTM-Meisterschaft wird er als Gesamtzweiter abschliessen.

Unter den 24 Piloten, die am 21./22. November in Diriyya in Saudi-Arabien die sechste Formel-E-Saison in Angriff nehmen werden, sind damit vier Schweizer. Neben Müller sind das Sébastien Buemi (Nissan), Edoardo Mortara (Venturi) und Neel Jani (Porsche).