Dumoulin und Sunweb gehen künftig getrennte Wege Der Niederländer Tom Dumoulin und das deutsche Team Sunweb gehen nach acht gemeinsamen Jahren ab Ende Saison getrennte Wege.

Tom Dumoulin jubelt Ende Juli 2018 vom Podest der Tour de France (Bild: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA)

(sda)

Der Sieger des Giro d'Italia 2017 und Zweite der Tour de France 2018 erlebte eine Saison zum Vergessen, nachdem er im Mai im Giro gestürzt war und sich am Knie verletzt hatte. Dumoulin, bei Sunweb Teamkollege des Berner Neoprofis Marc Hirschi, musste in der Folge auf die Teilnahme an der Tour de France verzichten. Auch die am 24. August beginnende Spanien-Rundfahrt kann er nicht bestreiten.

Er habe in den vergangenen Wochen grossartige Angebote von anderen Teams erhalten, so der Zeitfahr-Weltmeister von 2017, der auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist und seinen langjährigen Arbeitgeber um die Freigabe gebeten hat. Der 28-Jährige wird seit Wochen in Verbindung gebracht mit Jumbo-Visma. Das niederländische Team verfügt allerdings mit dem diesjährigen Tour-de-France-Dritten Steven Kruijswijk und dem Slowenen Primoz Roglic, heuer Giro-Dritter und Sieger der Tour de Romandie, bereits über zwei starke Leader.