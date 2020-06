Ehammers Sprung zur Schweizer Nummer 2 Simon Ehammer ist beim Sprung-Meeting in Schaffhausen für das Highlight besorgt. Der U20-Europameister im Zehnkampf schafft im Weitsprung mit 8,15 m die zweitbeste Weite eines Schweizers aller Zeiten.

Simon Ehammer ist die Nummer 2 in der Schweizer Weitsprung-Bestenliste KEYSTONE/ANTHONY ANEX

(sda)

Bei Ehammers bestem Versuch passte alles zusammen. Mit 1,3 m/s war die Windunterstützung optimal. Damit reihte sich der Athlet vom TV Teufen in der nationalen Allzeit-Bestenliste an zweiter Position ein - zwölf Zentimeter hinter dem Schweizer Rekordhalter Julien Fivaz und einen Zentimeter vor dem langjährigen Rekordhalter Rolf Bernhard. Ausserdem riss er den Schweizer U23-Rekord an sich, den bisher Benjamin Gföhler mit 8,13 m gehalten hatte.

Ehammer stellte mit dieser Leistung einmal mehr seine Stärke im Weitsprung unter Beweis. Mit 7,87 m hält der 20-jährige Appenzeller auch den nationalen U20-Rekord. Seinen ersten Zehnkampf der Saison bestreitet Ehammer Mitte Juli in Kreuzlingen.