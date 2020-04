EHC Kloten verpflichtet Juraj Simek Juraj Simek setzt seine Karriere in der Swiss League fort. Der 32-jährige Flügelstürmer wechselt für eine Saison zum EHC Kloten.

Juraj Simek wechselt in die Swiss League zu Kloten KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Simek stand zuletzt rund neun Jahre bei Genève-Servette unter Vertrag. Letzte Saison wurde er von den Genfern nach zwölf Spielen an die Rapperswil-Jona Lakers ausgeliehen.

Simek ist in Kloten kein Unbekannter: Der slowakisch-schweizerische Doppelbürger, der 23 Mal für die Schweizer Nationalmannschaft auflief, debütierte in der Saison 2004/05 mit den Zürcher Unterländern in der NLA. Danach hatte er während fünf Jahren erfolglos versucht, sich in Nordamerika durchzusetzen. Von den Vancouver Canucks war er 2006 gedraftet worden, er kam jedoch in der NHL zu keinem einzigen Einsatz.

Insgesamt absolvierte Simek 477 Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse und sammelte dabei 198 Skorerpunkte.