Ehrat in Gstaad in der 1. Runde ausgeschieden Sandro Ehrat verpasst am Swiss Open in Gstaad einen Exploit. Die Nummer 386 der Weltrangliste verliert in der 1. Runde gegen den Italiener Thomas Fabbiano (ATP 90) 4:6, 5:7.

Der 28-jährige Schaffhauser hatte durchaus Chancen auf seinen ersten Sieg auf der ATP Tour. Im ersten Satz führte Ehrat 3:1 und 40:0, ehe er das erste Break zuliess. Auch im zweiten Durchgang führte er 4:2, ehe er nach 1:53 Stunden ausschied.

Sieben Jahre nach seinem - ebenfalls nicht von Erfolg gekrönten - Debüt in Gstaad verlor der Schweizer Davis-Cup-Spieler, der von einer Wildcard profitierte, damit auch seine zweite Partie auf ATP-Niveau.

Kurzes Gastspiel von Corentin Moutet

Drei Gesetzte stehen in Gstaad am ersten Tag im Einsatz, zwei erreichen die nächste Runde. Das Gastspiel des 20-jährigen Franzosen Corentin Moutet endet hingegen früh.

Corentin Moutet schaffte es als Nummer 80 der Welt, Nummer 71 der Jahreswertung und Weltnummer 9 der Nachwuchsakteure (U23) als Nummer 8 erstmals in die Gesetztenliste eines ATP-Tour-Events. Er scheiterte indes in 80 Minuten mit 4:6, 4:6 an Cedrik-Marcel Stebe (ATP 455).

Der 28-jährige Deutsche kam in Gstaad zum allerersten Saisonsieg auf der Tour. Nicht einmal in Qualifikationen hatte er zuvor eine Runde überstanden. Ins Hauptfeld in Gstaad schaffte es Stebe dank eines geschützten Rankings. Die ehemalige Weltnummer 71 gewann vor zwei Jahren 62 Einzel und drei Challenger-Turniere, wegen verschiedener gesundheitlicher Probleme verpasste er aber die Saisons 2015, 2016 und 2018 fast komplett. Letzte Saison bestritt Stebe bloss zwei Einzelpartien. In den Achtelfinals trifft Stebe auf den Tschechen Jiri Vesely, der mit dem Letten Ernests Gulbis einen ehemaligen Top-10-Spieler eliminierte (7:5, 7:5).

Von den Favoriten starteten die Spanier Pablo Andujar und Roberto Baena Carballes siegreich ins Turnier. Andujar (ATP 79), Turniersieger in Gstaad vor fünf Jahren, schlug den österreichischen Qualifikanten Dennis Novak (ATP 120) 6:1, 3:6, 6:3.