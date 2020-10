Einsatz von Holdener in Sölden weiterhin ungewiss Hinter dem Einsatz von Wendy Holdener beim Weltcup-Auftakt am Wochenende in Sölden steht weiterhin ein Fragezeichen.

Wendy Holdener weiss noch nicht, ob sie in Sölden an den Start gehen kann KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Die Schwyzerin kuriert eine Verletzung am Wadenbein aus, die sie sich in der Vorbereitung zugezogen hat. Sollte Holdener beim Riesenslalom am Samstag nicht starten können, würde Jasmina Suter an ihrer Stelle zum Zug kommen. Die anderen sechs Schweizer Starterinnen stehen fest: Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Andrea Ellenberger, Corinne Suter, Camille Rast und Priska Nufer.