Enttäuschung für Jubilar Lüthi: Startposition 17 in 300. GP Jubilar Tom Lüthi wird aus wenig aussichtsreicher Position zu seinem 300. Grand Prix starten. Der 34-jährige Berner erreicht im Moto2-Qualifying in Valencia nur Startplatz 17.

Tom Lüthi am Samstagmorgen im dritten freien Training auf dem Circuit Ricardo Tormo KEYSTONE/EPA/Kai Foersterling

(sda)

Ohne Podestplatz in diesem Jahr, zuletzt in drei Rennen hintereinander nicht mehr in den Top 10 und für den zweitletzten GP der Saison Startposition 17 - Tom Lüthi dürfte sich sein Jubiläums-Wochenende in deutlich besserem Rahmen erhofft haben. Immerhin einen kleinen Lichtblick gab es für den 17-fachen GP-Sieger am Samstag. Auf dem letzten Drücker schaffte er gerade noch die Teilnahme am zweiten Qualifying der Top 18. In diesem konnte sich Kalex-Fahrer Lüthi jedoch nicht mehr steigern. Auf die Bestzeit des überraschenden Italieners Stefano Manzi (MV Agusta) büsste er gut sieben Zehntel ein.

Franco Morbidelli sicherte sich die Pole-Position in der MotoGP-Klasse. Neben dem italienischen Yamaha-Fahrer komplettieren der Australier Jack Miller (Ducati) und der Japaner Takaaki Nakagami (Honda) die erste Startreihe. Für WM-Leader Joan Mir resultierte nur Startposition 12. In der Vorwoche hatte der Suzuki-Fahrer aus Mallorca das Rennen auf dem Circuit nahe Valencias noch gewonnen.

In der Moto3-Kategorie musste sich der Freiburger Teenager Jason Dupasquier mit Startplatz 23 begnügen.