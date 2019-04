Erfolg und Misserfolg für Schweizer Tennisspielerinnen Erfolg und Misserfolg für die Schweizer Tennisspielerinnen am WTA-Turnier in Prag. Während Stefanie Vögele einen Dämpfer erlitt, qualifizierte sich Jil Teichmann dank zwei Siegen für die Achtelfinals.

Jil Teichmann feierte zwei Siege an einem Tag und steht in Prag in den Achtelfinals (Bild: KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ)

(sda)

Nachdem Teichmann (WTA 146) am Morgen dank einem Zweisatzsieg gegen die Einheimische Denisa Allertova die Qualifikation überstanden hatte, setzte sie sich am Nachmittag in der 1. Runde des Haupttableaus gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 57) 6:3, 6:4 durch.

Für Teichmann war es der erste Sieg in diesem Jahr auf der WTA-Tour sieht man vom Erfolg im Januar am Turnier in Newport Beach gegen die Serbin Jovana Jaksic ab. In den Achtelfinals trifft die 21-jährige Schweizerin mit Swetlana Kusnezowa erneut auf eine Russin. Die 33-Jährige hatte 2004 das US Open und 2009 das French Open gewonnen.

Stefanie Vögele fand nach zuletzt erbaulichen Leistungen in Lugano und in Indian Wells gegen Jana Cepelova kein Rezept. Die Aargauerin verlor gegen die slowakische Weltnummer 232 diskussionslos 1:6, 2:6. Probleme hatte Vögele insbesondere mit dem zweiten Aufschlag, mit dem sie nur 21 Prozent der Punkte machte.

Mit dem Viertelfinal-Einzug in Lugano und dem Vorstoss in die 3. Runde von Indian Wells nach überstandener Qualifikation hatte Vögele in den letzten Wochen Aufwärtstendenz erkennen lassen. In Prag scheiterte sie auch im dritten Anlauf in der Startrunde. Schon zuvor hatte sie die Gewissheit, dass sie am French Open den Gang durch die Qualifikation wird antreten müssen.