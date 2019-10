Erneute Erstrunden-Niederlage für Stefanie Vögele

Die schwarze Serie von Stefanie Vögele findet auch in Linz kein Ende. Die Aargauerin unterliegt Cori Gauff 3:6, 6:7 und scheidet zum achten Mal in Folge bei einem WTA-Turnier in der 1. Runde aus.