Eröffnungsspiel der Ligue 1 wegen Corona-Fällen verschoben Die Ligue 1 kann nicht wie geplant am Freitag mit dem Spiel zwischen Marseille und Saint-Etienne starten, nachdem bei Marseille vier Corona-Fälle bestätigt sind.

In Marseille kann am Freitag nicht gespielt werden KEYSTONE/AP/CLAUDE PARIS

(sda/dpa)

Die Partie soll am 16. oder 17. September nachgeholt werden. An diesem Wochenende sind sieben weitere Begegnungen angesetzt. Allerdings haben von den 20 Vereinen der Ligue 1 elf positive Tests gemeldet. Betroffen sind fast 40 Spieler. Nach Verbandsvorgaben ist eine Verschiebung wahrscheinlich, wenn in einem Klub mehr als drei Corona-Fälle vorliegen.