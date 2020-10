Erster Europameister-Titel für Nino Schurter Nino Schurter hat im Tessin seinen ersten EM-Titel gewonnen. Der achtfache Weltmeister siegte am Monte Tamaro vor Titouan Carod (FRA) und Landsmann Mathias Flückiger.

2 Bilder 2 Bilder Mit 34 erstmals Europameister - Nino Schurter düpierte im Finish Titouan Carod (hinter ihm) KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

(sda)

Nino Schurters Premiere an der EM, die er in normalen Jahren meist auslässt, kommt einer Revanche gleich. Der 34-jährige Bündner und langjährige Dominator blieb heuer im Weltcup und an der WM sieglos.

Ein Sturz im Short Track vor dem ersten Weltcuprennen in Nove Mesto stand am Ursprung einer Aneinanderreihung von unglücklichen Umständen. Nun lieferte Schurter die passende Antwort: Bei prächtigem Herbstwetter drückte er ab Rennhälfte aufs Tempo. Die Entscheidung provozierte Schurter kurz vor dem Ziel mit einem frechen Manöver in einer technischen Passage.

Pech bekundete Filippo Colombo. Der 22-Jährige aus dem nur wenige Kilometer von der EM-Strecke entfernten Bironno mischte wacker an der Spitze mit, bis ihn ein platter Reifen zurückwarf. Colombo absolviert die erste Saison bei der Elite. Bei der U23 war er zweimal WM-Zweiter.