Erster Sieg für Milan unter Pioli Die AC Milan bremst ihren Sinkflug in der Serie A mit einem mühevollen Minisieg gegen den Tabellenvorletzten.

Stefano Pioli beklatscht seinen ersten Sieg als Milan-Trainer (Bild: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI)

(sda)

Das Team des verletzten Ricardo Rodriguez gewann im Donnerstagsspiel der 10. Runde gegen SPAL Ferrara 1:0 und feierte damit den ersten Sieg im dritten Spiel unter Trainer Stefano Pioli.

Um zuhause gegen den Tabellenvorletzten den zweiten Sieg aus den letzten sieben Partien zu bewerkstelligen, war Milan auf einen ruhenden Ball in guter Position angewiesen. Eben erst eingewechselt, zirkelte Suso in der 63. Minute einen Freistoss aus rund 20 Metern Entfernung ins Tor. Mit 13 Punkten aus 10 Spielen liegen die Rossoneri nun auf Platz 10 in der Liga.

Kurztelegramm und Rangliste:

AC Milan - SPAL Ferrara 1:0 (0:0). - 46'475 Zuschauer. - Tor: 63. Suso 1:0. - Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (verletzt).

Rangliste: 1. Juventus Turin 10/26 (18:9). 2. Inter Mailand 10/25 (22:10). 3. Atalanta Bergamo 10/21 (30:16). 4. AS Roma 10/19 (18:11). 5. Cagliari 10/18 (16:10). 6. Lazio Rom 10/18 (22:10). 7. Napoli 10/18 (20:13). 8. Fiorentina 10/15 (15:13). 9. Parma 10/13 (15:14). 10. AC Milan 10/13 (10:13). 11. Bologna 10/12 (14:15). 12. Hellas Verona 10/12 (7:8). 13. Torino 10/11 (11:16). 14. Udinese 10/10 (5:17). 15. Sassuolo 9/9 (16:18). 16. Lecce 10/9 (11:19). 17. Genoa 10/8 (13:23). 18. Brescia 9/7 (9:14). 19. SPAL Ferrara 10/7 (7:17). 20. Sampdoria Genua 10/5 (6:19).