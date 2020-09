Etappensieg und grünes Trikot für Sam Bennett Die 10. Etappe der Tour de France wird zur Beute von Sam Bennett. Der irische Meister setzt sich auf der Atlantikinsel Île de Ré im Massensprint durch. Primoz Roglic verteidigt das gelbe Leadertrikot.

Der irische Meister Sam Bennett (2. von links) hat im Sprint der 10. Etappe der Tour de France die Nase vorne KEYSTONE/AP/Kenzo Tribouillard

(sda)

Nach den Rängen 4, 2 und 3 liess Bennett bei der vierten Sprintankunft der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt die gesamte Konkurrenz hinter sich. Nach 168,5 flachen Kilometern verwies der 29-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step den Australier Caleb Ewan und den Slowaken Peter Sagan auf die weiteren Plätze.

Für Bennett war es der erste Etappenerfolg bei der Tour, nachdem er 2018 bereits drei Teilstücke im Giro d'Italia und 2019 zwei an der Vuelta für sich entschieden hatte. Dank dem bislang grösster Erfolg seiner Karriere holte Bennett von Sagan auch das grüne Trikot des punktbesten Fahrers zurück.

Das gelbe Leadertrikot bleibt derweil auf den Schultern von Primoz Roglic. Der Topfavorit aus Slowenien führt das Gesamtklassement weiterhin 21 Sekunden vor dem kolumbianischen Vorjahressieger Egan Bernal an.

Schweizer zeigen sich angriffig

Mit Stefan Küng und Michael Schär wagten sich nach dem Ruhetag am Montag gleich zwei Schweizer in die Offensive. Das Duo riss unmittelbar nach dem Start auf der Atlantikinsel Île d'Oléron aus, wurde vom Feld in der vom Wind geprägten Flachetappe jedoch an der kurzen Leine gehalten und bereits 100 km vor dem Ziel wieder gestellt. Küng versuchte sein Glück in der Schlussphase des Rennens erneut, doch auch der Solovorstoss des Thurgauers war nicht von Erfolg gekrönt.

In der 11. Etappe vom Mittwoch erhalten die Sprinter noch einmal eine Chance. Auf dem 167,5 km langen Teilstück zwischen Châtelaillon-Plage und Poitiers warten abgesehen von einem Bergpreis der 4. Kategorie keine topografischen Schwierigkeiten auf die Fahrer.