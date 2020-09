Ewan gewinnt 11. Etappe im Sprint - Sagan nach Rempler bestraft Der Australier Caleb Ewan gewinnt in Poitiers im erwarteten Sprint des Feldes die flache 11. Etappe der Tour de France.Primoz Roglic verteidigt das gelbe Leadertrikot mit Erfolg.

Blumen für den Sieger: Caleb Ewan gewann nach der 3. auch die 11. Etappe der diesjährigen Tour de France KEYSTONE/EPA/Thibault Camus / Pool

(sda)

Ewan überquerte die Ziellinie nach 167,5 km hauchdünn vor Peter Sagan. Der dreimalige Weltmeister aus der Slowakei wurde nach einem Rempler im Zielsprint gegen Wout van Aert von der Rennjury jedoch auf Platz 85 zurückversetzt. So rückte der Ire Sam Bennett auf in den 2. Rang vor, Van Aert wurde als Dritter gewertet.

Für Ewan war es der insgesamt fünfte Etappensieg in der Frankreich-Rundfahrt und der zweite in diesem Jahr. Letzte Woche hatte der Australier vom Team Lotto Soudal in Sisteron bereits die 3. Etappe im Sprint gewonnen.

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten trägt weiterhin Primoz Roglic. Der Slowene erlebte im Westen Frankreichs einen ruhigen Tag und erreichte das Ziel mit dem Feld. Sein Vorsprung auf den Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien beträgt vor der hügeligen 12. Etappe vom Donnerstag weiterhin 21 Sekunden.