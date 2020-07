Ex-Weltmeister Pullin beim Speerfischen gestorben Der australische Snowboarder Alex Pullin ist tot. Der frühere Weltmeister im Boardercross stirbt bei einem Unfall beim Speerfischen nahe Palm Beach im Alter von 32 Jahren ums Leben.

Der Australier Alex Pullin verunfallte beim Speerfischen tödlich KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE KARABA

(sda/dpa)

«Unser tiefstes Mitgefühl gilt Alex' Familie sowie seinen Teamkollegen und Unterstützern», schrieb Snow Australia. Zahlreiche internationale Medien berichteten über den Todesfall. Der britische «Guardian» schrieb, Pullin sei nach Angaben der Polizei bewusstlos aus dem Wasser gezogen worden. Sofortige Wiederbelebungsmassnahmen seien aber wirkungslos geblieben.

Pullin hatte den WM-Titel im Snowboardcross 2011 und 2013 gewonnen. An der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2014 im russischen Sotschi trug er die Fahne der australischen Mannschaft, auch an den Spielen 2010 in Vancouver und 2018 in Pyeongchang hatte er teilgenommen.