FC Barcelona schlägt Sevilla im Rückspiel 6:1 Der FC Barcelona zieht in die Halbfinals der Copa del Rey ein. Die Katalanen schaffen nach dem 0:2 im Hinspiel gegen den FC Sevilla zuhause im Camp Nou noch eine spektakuläre Wende und siegen 6:1.

Der niederländische Keeper Jasper Cillessen wehrte beim Stand von 1:0 einen Foulpenalty ab (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/ALEJANDRO GARCIA)

(sda)

Der Brasilianer Philippe Coutinho traf zweimal für das Heimteam, Ivan Rakitic schoss das zwischenzeitliche 2:0 für die Katalanen, bei denen auch Torhüter Jasper Cillessen seinen Anteil am Weiterkommen hatte. Der Niederländer parierte in der 27. Minute beim Stand von 1:0 einen Foulpenalty von Sevillas Ever Banega.

Endgültig entschieden wurde das Duell erst in der Schlussphase, als Luis Suarez (89.) und Lionel Messi (92.) mit ihren Toren auf 6:1 erhöhten.