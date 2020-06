FC Sevilla schlägt Stadtrivale Betis 2:0 Knapp vier Wochen nach der Bundesliga nimmt die spanische Primera Division als nächste grosse Liga den Spielbetrieb wieder auf. Beim Prolog der 28. Runde siegt der FC Sevilla im Derby gegen Betis 2:0.

Grosser Jubel im leeren Stadion: Der FC Sevilla schlägt den Stadtrivalen Betis bei der Wiederaufnahme KEYSTONE/EPA/JOSE MANUEL VIDAL

(sda)

Mit dem Erfolg gegen den Stadtrivalen festigte der FC Sevilla den 3. Platz in der Rangliste hinter dem Spitzenduo FC Barcelona und Real Madrid. Die beiden Favoriten treten am Wochenende an. Leader Barcelona trifft am Samstag auswärts auf Aufsteiger Mallorca, Real Madrid, das zwei Punkte Rückstand aufweist, empfängt am Sonntag Eibar.

In der englischen Premier League finden die ersten Meisterschaftsspiele am nächsten Mittwoch statt, in der italienischen Serie A folgt die Wiederaufnahme am Samstag, 20. Juni. In Italien wird zunächst der Cup zu Ende gespielt. Am Freitag kommt es zum ersten Halbfinal zwischen Juventus Turin und Milan.

Rangliste:

1. FC Barcelona 27/58 (63:31). 2. Real Madrid 27/56 (49:19). 3. FC Sevilla 28/50 (41:29). 4. Getafe 27/46 (37:25). 5. San Sebastian 27/46 (45:33). 6. Atlético Madrid 27/45 (31:21). 7. Valencia 27/42 (38:39). 8. Villarreal 27/38 (44:38). 9. Granada 27/38 (33:32). 10. Athletic Bilbao 27/37 (29:23). 11. Osasuna 27/34 (34:38). 12. Levante 27/33 (32:40). 13. Betis Sevilla 28/33 (38:45). 14. Alaves 27/32 (29:37). 15. Valladolid 27/29 (23:33). 16. Eibar 27/27 (27:41). 17. Celta Vigo 27/26 (22:34). 18. Mallorca 27/25 (28:44). 19. Leganes 27/23 (21:39). 20. Espanyol Barcelona 27/20 (23:46).