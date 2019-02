Roger Federer steht im Viertelfinal von Dubai

Interview

Roger Federer: «Als Junior hatte ich Ärger mit meinen Eltern»

Vor 18 Jahren gewann Roger Federer in Mailand seinen ersten Titel. Nun strebt der Baselbieter in Dubai seinen 100. Turniersieg an. Im Interview blickt er zurück auf die «wunderbare Reise», als die er seine Karriere bezeichnet, Ärger mit seinen Eltern und sein Erfolgsrezept.