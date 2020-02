Federer sagt für Laver Cup in Boston zu Roger Federer wird wie erwartet auch beim vierten Laver Cup dabei sein. Der 20-fache Grand-Slam-Champion gibt seine Zusage für die Ausgabe 2020 vom 25. bis 27. September in Boston.

Schöne Erinnerungen: Bei den ersten drei Austragungen gewann Roger Federer jeweils mit dem Team Europa den Laver Cup KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

(sda)

Der 38-jährige Basler ist seit der Premiere 2017 in Prag das Aushängeschild des Show-Wettkampfs zwischen einem Team Europa und einem Team Welt, das von seiner Agentur «Team8» mitgegründet wurde.

Er freue sich auf den Auftritt in Boston, in einer Stadt, in der er noch nie gewesen sei, liess Federer verlauten.