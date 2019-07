Federer zieht ohne zu glänzen in die 3. Runde ein

Roger Federer qualifiziert sich am Wimbledon-Turnier in London zum 17. Mal für die 3. Runde. Der Rekordsieger bezwingt den Briten Jay Clarke in 96 Minuten ohne Probleme 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.