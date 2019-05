Finnland erster WM-Finalist Der erste Finalist an der Eishockey-WM in der Slowakei heisst Finnland. Das Team von Trainer Jukka Jalonen setzt sich in Bratislava im Halbfinal gegen das favorisierte Russland 1:0 durch.

Marko Anttila freut sich über das entscheidende 1:0 (Bild: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA)

(sda)

Es war ein Duell individuelle Klasse gegen starkes Kollektiv. Die mit einem unerfahrenen Team angetretenen Finnen zeigten eindrücklich, was erreicht werden kann, wenn alle hart arbeiten und am gleichen Strick ziehen. Die Nordländer spielten äusserst diszipliniert und aufsässig. Damit zermürbten sie die spielstarken Russen, die oft ideenlos agierten und zu wenig für einen Sieg taten.

Den einzigen Treffer der Partie schoss in der 51. Minute Marko Anttila, der nach einem Abpraller reüssierte. Der Captain der Finnen, nicht bekannt als begnadeter Torschütze ist, traf zum zweiten Mal an diesem Turnier, und zum zweiten Mal war es ein äusserst wichtiges Tor. Im Viertelfinal gegen Schweden (5:4 n.V.) hatte er in der 59. Minute den Ausgleich zum 4:4 erzielt. Der Treffer war symptomatisch für diese Begegnung. Zunächst erkämpfte sich Joel Kiviranta mit letztem Einsatz im gegnerischen Drittel den Puck und spielte ihn zurück zu Verteidiger Henri Jokiharju, auf den gleich drei Russen zustürmten. Nicht nur in dieser Szene waren die Osteuropäer keine Einheit.

Ausserdem konnten sich die Finnen auf Goalie Kevin Lankinen verlassen. Der 24-jährige WM-Neuling war vor dem Turnier ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Er agierte jedoch im Stile eines Routiniers, bewahrte stets die Ruhe und parierte sämtliche 32 Torschüsse der Russen, die zuvor sämtliche acht Spiele gewonnen hatten. Der Bieler Toni Rajala, neben Harri Pesonen (SCL Tigers) und Petteri Lindbohm (Lausanne) einer von drei Spielern aus der Nationel League im finnischen Team, brachte es nach dem überraschenden Erfolg auf den Punkt: Als er selektioniert worden sei, habe er den Final nicht für möglich gehalten. Als er dann aber zum Team gestossen sei, habe er sofort den speziellen Spirit gespürt.

Die Slowakei und Finnland, das passt. Als die WM vor acht Jahren ebenfalls in Bratislava und Kosice stattfand, holten sie zum zweiten Mal nach 1995 Gold. Auch damals waren sie unter der Leitung von Jukka Jalonen mit einer unbekannten Mannschaft angetreten und hatten sie im Halbfinal die Russen zu Null (3:0) bezwungen. Nun fehlt noch ein Sieg zur Wiederholung des Coups von 2011. Der Gegner im Final ist der Gewinner der Partie zwischen Kanada und Tschechien.

Telegramm:

Russland - Finnland 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Bratislava. - 9085 Zuschauer. - SR Björk/Frano (SWE/Frano), Oliver/Vanoosten (USA/CAN). - Tor: 51. Anttila (Jokirharju, Kiviranta) 0:1. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Russland, 2mal 2 Minuten gegen Finnland.

Russland: Wassiljewski; Saizew, Orlow; Chafisullin, Gawrikow; Sergatschjow, Nesterow; Sadorow; Telegin, Andronow, Kowaltschuk; Kutscherow, Anissimow, Gussew; Kaprissow, Kusnezow, Owetschkin; Dadonow, Malkin, Grigorenko; Barabanow.

Finnland: Lankinen; Häkänpää, Koivisto; Ohtamaa, Lehtonen; Jokiharju, Lindbohm; Mikkola, Kaski; Anttila, Lammikko, Kiviranta; Rajala, Tyrvainen, Ojamäki; Kakko, Manninen, Pesonen; Kuusela, Sallinen, Savinainen.

Bemerkungen: 24. Pfostenschuss Ojamäki. Russland ab 58:02 ohne Goalie.