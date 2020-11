Formel 1 Grosjeans Auto geht kurz nach dem Start in Flammen auf Der Grand Prix von Bahrain beginnt mit einem schweren Unfall von Romain Grosjean. Der Romand hat grosses Glück. Er übersteht den Vorfall ohne schwerwiegende Verletzungen.

(sda)

Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Start in der dritten Kurve. Grosjean schlug heftig in den Leitplanken ein - so heftig, dass das Auto in der Mitte in zwei Teile gerissen wurde. Weil sich auch noch das auslaufende Benzin entzündete, musste beim Anblick des Feuerwalls mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Doch Grosjean vermochte sich selber aus dem Wrack zu befreien und sich in Sicherheit zu bringen. Den Unfallort verliess er leicht benommen und hinkend. Zur ersten Abklärung wurde er in die Klinik an der Strecke überführt.

Grosjean kann sich aus diesem Feuerwall retten. Bild: Brynn Lennon / AP

Am Ursprung des Unfalls hatte Grosjean selber gestanden. Der Genfer touchierte beim Versuch, die Spur zu wechseln, mit dem AlphaTauri mit dem Russen Daniil Kwjat am Steuer. Danach raste er ungebremst und entsprechender Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung.

Das Rennen wurde unverzüglich abgebrochen und wird nach den Reparaturarbeiten neu gestartet.