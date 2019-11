Formel-1-Pilot Vettel zum dritten Mal Vater Formel-1-Pilot Sebastian Vettel wird zum dritten Mal Vater. Es ist erstmals ein Junge.

Auf der Rennstrecke lief es für Sebastian Vettel in diesem Jahr nicht immer rund, privat hat er aber gut lachen: Der Ferrari-Fahrer ist zum dritten Mal Vater geworden (Bild: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL)

(sda)

Dies bestätigte eine Sprecherin des viermaligen Weltmeisters am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es ist der erste Bube für den 32-jährigen Hessen, der mit seiner Frau Hanna noch zwei Töchter hat und in der Schweiz lebt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung am Rande des letzten Grand Prix der Saison in Abu Dhabi darüber berichtet. Ferrari-Pilot Vettel wird wegen der Geburt erst am Freitag an die Rennstrecke kommen.