François Moubandje wird Teamkollege von Mario Gavranovic Der Schweizer François Moubandje setzt seine Karriere in Kroatien fort.

François Moubandje hat in Toulouse seine Koffer gepackt und spielt nun für Dinamo Zagreb (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda)

Der 29-jährige Aussenverteidiger unterschrieb bei Dinamo Zagreb einen Vertrag für drei Jahre. Beim kroatischen Meister wird er Teamkollege des Schweizer Stürmers Mario Gavranovic.

Gemäss der französischen Tageszeitung «L'Equipe» hatte Moubandje auch Kontakt zu Saint-Etienne und zu Klubs in Spanien. In den letzten sechs Jahren hatte er in der Ligue 1 für Toulouse gespielt. Dort war sein Vertrag zum Ende der letzten Saison ausgelaufen.