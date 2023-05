Frauen-Handball Spono Eagles verlieren Cupfinal gegen LC Brühl In Gümligen BE wurde am Samstagnachmittag der Cupfinal der Handballerinnen angepfiffen. Die Spono Eagles aus Nottwil unterlagen dem LC Brühl aus St. Gallen mit 28:31.

Spono's Kira Zumstein und Brühls Laurentia Wolff in Aktion im Handball Schweizer Cup Finale der Frauen zwischen Spono Eagles Nottwil und LC Brühl St. Gallen. Bild: Keystone / Marcel Bieri (Gümligen, 6. Mai 2023)

Das Team von Trainer Nicolaj Andersson, das in der Meisterschaft als Qualifikationssiegerinnen in die Playoffs einzog und auch dort im Final steht, hatte die Nase über weite Strecken vorne. Nur zu Beginn der Partie lagen die Ostschweizerinnen kurzzeitig in Rückstand.

Im Playoff-Final bietet sich Spono Nottwil, mit fünf Cupsiegen am zweiterfolgreichsten und Zweite in der Qualifikation, die Gelegenheit zur Revanche. Die Best-of-5-Serie beginnt am 13. Mai.

Im Playoff-Final bietet sich Spono Nottwil, mit fünf Cupsiegen am zweiterfolgreichsten und Zweite in der Qualifikation, die Gelegenheit zur Revanche. Die Best-of-5-Serie beginnt am 13. Mai 2023.

(sda)