Freiburg dank drittem Auswärtssieg auf Platz 3 Der SC Freiburg gewinnt in Düsseldorf 2:1 und rückt in der Bundesliga auf Platz 3 vor - noch vor Schalke, Borussia Dortmund oder Borussia Mönchengladbach.

Luca Waldschmidt (Mitte) schoss Freiburg in Düsseldorf zum Sieg (Bild: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH)

(sda)

Nach den Siegen in Paderborn und in Hoffenheim gewann Freiburg auch in Düsseldorf. Damit hat das Team von Trainer Christian Streich auswärts weiterhin eine makellose Bilanz. Die Entscheidung führte der eingewechselte Luca Waldschmidt mit einem sehenswerten Schuss aus 18 Metern neun Minuten vor dem Ende herbei.

Der hochtalentierte Offensivspieler stand zum dritten Mal in Folge nicht in der Startformation. Diese Degradierung verstehen in Deutschland viele nicht; schliesslich war der 23-jährige Stürmer einer der Shootingstars des Sommers. An der U21-EM in Italien führte Waldschmidt die deutsche Auswahl mit sieben Treffern in fünf Spielen in den Final. Dadurch wurde er Torschützenkönig des Turniers. Im September stand Waldschmidt auch erstmals im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft von Joachim Löw.

Doch für Streich ist Waldschmidt deshalb noch kein kompletter Stürmer und kein Stammspieler in seinem aufstrebenden Team. Der Trainer kritisierte zuletzt wiederholt Aggressivität, körperliche Robustheit und Defensivverhalten von Waldschmidt.

Telegramm:

Fortuna Düsseldorf - Freiburg 1:2 (1:1). - 39'244 Zuschauer. - Tore: 42. Hennings 1:0. 45. Schmid 1:1. 81. Waldschmidt 1:2. - Bemerkung: 64. Steffen (Düsseldorf) wehrt Foulpenalty von Höler ab.

Rangliste:

1. Bayern München 6/14 (19:6). 2. RB Leipzig 6/13 (14:6). 3. SC Freiburg 6/13 (13:5). 4. Schalke 04 6/13 (13:6). 5. Borussia Mönchengladbach 6/13 (10:5). 6. Bayer Leverkusen 6/13 (11:7). 7. Wolfsburg 6/12 (9:4). 8. Borussia Dortmund 6/11 (17:9). 9. Eintracht Frankfurt 6/10 (9:8). 10. Werder Bremen 6/7 (10:14). 11. Hoffenheim 6/5 (4:10). 12. Augsburg 6/5 (7:14). 13. Hertha Berlin 5/4 (5:11). 14. Fortuna Düsseldorf 6/4 (8:11). 15. Union Berlin 6/4 (6:12). 16. 1. FC Köln 5/3 (4:11). 17. Mainz 05 6/3 (5:16). 18. Paderborn 6/1 (8:17).