National League Fribourg-Gottéron wieder Leader, auch ZSC und Biel siegen Fribourg-Gottéron übernimmt wieder die Tabellenführung in der National League. Das Team von Trainer Christian Dubé feierte mit dem 5:0 beim Tabellenletzten SCL Tigers den dritten Erfolg in Serie.

3 Bilder 3 Bilder ZSC-Stürmer Denis Hollenstein war nicht zu stoppen KEYSTONE/ENNIO LEANZA

(sda)

Fribourg liegt bei zwei Mehrspielen zwei Punkte vor den ZSC Lions, die mit einem 5:1-Heimsieg gegen den HC Davos aus der zweiten Quarantäne zurückkehrten. Biel realisierte mit dem 7:1 gegen Ambri-Piotta den vierten Heimsieg hintereinander. Luca Cunti steuerte drei Assists zum Erfolg bei. Das Spitzenspiel zwischen dem EV Zug und Lausanne entschieden die Gastgeber 4:1 für sich.

Hollenstein brilliert

Neun Stammspieler fehlten dem ZSC, weil sie sich noch nicht genügend von einer Covid-19-Erkrankung erholt haben, dennoch feierten die Lions inklusive zweier Partien im Schweizer Cup den achten Sieg in Folge. Die Basis zum 5:1 gegen Davos legte das Heimteam im ersten Drittel, das es 3:0 für sich entschied.

Vor dem 1:0 von Captain Patrick Geering (6.) verlor der Davoser Routinier Andres Ambühl den Puck an der offensiven blauen Linie. 21 Sekunden später erhöhte Denis Hollenstein mit seinem elften Treffer in der laufenden Meisterschaft auf 2:0. Beim im Powerplay erzielten 3:0 von Marcus Krüger 25 Sekunden vor der ersten Pause liess sich Hollenstein seinen dritten Skorerpunkt in dieser Partie gutschreiben. Damit war seine Show aber noch lange nicht vorbei, traf er doch im letzten Drittel auch noch zum 4:1 (50.) und 5:1 (52.). Im zweiten Saisonspiel gegen Fribourg-Gottéron (5:2) waren Hollenstein vier Tore gelungen.

Die Lions, die nach dem Ende der zweiten Quarantäne den ersten Ernstkampf seit dem 30. November bestritten, feierten den sechsten Erfolg hintereinander gegen den HCD, der die vierte Niederlage in den letzten fünf Partien kassierte.

Sprunger löst Bykow ab

Nach einem Zwischentief mit drei Niederlagen feierte Fribourg-Gottéron mit dem 5:0 bei den SCL Tigers den nunmehr dritten Sieg hintereinander. Ein spezieller Abend war es für den Freiburger Captain Julien Sprunger. Zunächst bereitete er im Powerplay das 4:0 von Daniel Brodin (48.) vor, in der 58. Minute erzielte er mit dem dritten Überzahltreffer der Gäste an diesem Abend das 5:0. Sprunger ist nun bei 652 Skorerpunkten in der National League angelangt und hat damit die russische Legende Slawa Bykow (651 Punkte) als Klub-Rekordhalter abgelöst.

Nach 18 Minuten führten die Gäste bereits 2:0, die restlichen drei Treffer erzielten sie im letzten Drittel. Connor Hughes feierte in seinem zweiten Spiel in der höchsten Liga den ersten Shutout - er musste dafür 29 Schüsse abwehren. Gottéron kam zum fünften Sieg in Folge gegen die SCL Tigers.

Vierter Heimsieg in Serie für Biel

Bislang lief es Biel in der laufenden Meisterschaft nicht nach Wunsch, zu Hause haben die Seeländer aber den Rank gefunden. Tino Kessler brachte die Bieler beim 7:1 gegen Ambri-Piotta bereits nach 88 Sekunden in Führung. Spätestens nach dem Doppelschlag von Marc-Antoine Pouliot (31.) und Michael Hügli (32.) zum 4:0 gab es über den Ausgang der Partie keinen Zweifel mehr - die beiden waren innert 66 Sekunden erfolgreich. Im letzten Drittel trafen die Gastgeber noch dreimal im Powerplay - es waren die Saisontore 16 bis 18 in Überzahl. Mehr Treffer in dieser Statistik hat einzig Ambri erzielt - Brian Flynn erzielte beim 1:5 (51.) das 19. Powerplay-Tor der Leventiner in der laufenden Meisterschaft.

Biel feierte den 13. Sieg in den letzten 14 Heimspielen gegen die Tessiner, die ohne den beim finnischen Nationalteam weilenden Topskorer Julius Nättinen antreten mussten. Bei den Seeländern kehrte Headcoach Lars Leuenberger an die Bande zurück, nachdem er im Spiel zuvor wegen Nierensteinen gefehlt hatte.

Telegramme und Rangliste:

SCL Tigers - Fribourg-Gottéron 0:5 (0:2, 0:0, 0:3). - SR Salonen (FIN)/Staudenmann, Progin/Duarte. - Tore: 7. Gunderson (DiDomenico, Schmid) 0:1. 18. Bykov (Stalberg, Rossi/Powerplaytor) 0:2. 43. Herren (DiDomenico, Walser) 0:3. 48. Brodin (Sprunger, DiDomenico/Powerplaytor) 0:4. 58. Sprunger (Gunderson/Powerplaytor) 0:5. - Strafen: 6mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Berger, Blaser) gegen SCL Tigers, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Maxwell; Stalberg.

SCL Tigers: Punnenovs; Blaser, Schilt; Glauser, Grossniklaus; Huguenin, Lardi; Bircher; Sturny, Flavio Schmutz, Julian Schmutz; Weibel, Maxwell, Nilsson; Neukom, Berger, Dostoinov; Rüegsegger, Melnalksnis, Andersons; Petrini.

Fribourg-Gottéron: Hughes; Gunderson, Chavaillaz; Aebischer, Abplanalp; Sutter, Jecker; Bougro, Kamerzin; DiDomenico, Schmid, Herren; Brodin, Marchon, Stalberg; Sprunger, Bykov, Mottet; Rossi, Walser, Jörg.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Erni, Leeger, Zaetta (alle krank), Diem, Kuonen (beide verletzt) und Earl (überzähliger Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Furrer (verletzt) und Desharnais (überzähliger Ausländer).

ZSC Lions - Davos 5:1 (3:0, 0:1, 2:0). - - SR Hebeisen/Hungerbühler, Cattaneo/Kehrli. - Tore: 6. (5:58) Geering (Hollenstein, Krüger) 1:0. 7. (6:19) Hollenstein (Prassl) 2:0. 20. (19:35) Krüger (Hollenstein, Geering/Powerplaytor) 3:0. 30. Frehner 3:1. 50. Hollenstein (Geering, Krüger/Powerplaytor) 4:1. 52. Hollenstein (Krüger, Chris Baltisberger) 5:1. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 6mal 2 Minuten gegen Davos. - PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Ambühl.

ZSC Lions: Waeber; Noreau, Berni; Morant, Geering; Andersson, Capaul; Chris Baltisberger, Pius Suter, Andrighetto; Prassl, Krüger, Hollenstein; Hayes, Diem, Wick; Riedi, Schäppi, Simic.

Davos: Sandro Aeschlimann; Nygren, Guerra; Heinen, Paschoud; Stoop, Barandun; Ambühl, Corvi, Herzog; Palushaj, Lindgren, Meyer; Marc Wieser, Baumgartner, Hischier; Frehner, Marc Aeschlimann, Egli.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Blindenbacher (verletzt), Phil Baltisberger, Bodenmann, Flüeler, Marti, Pedretti, Pettersson, Roe, Sigrist und Trutmann (alle krank), Davos ohne Du Bois, Jung, Kienzle, Rubanik und Dino Wieser (alle verletzt).

Biel - Ambri-Piotta 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). - SR Tscherrig/Nikolic (AUT), Schlegel/Steenstra (CAN). - Tore: 2. Kessler (Cunti) 1:0. 15. Moser (Fuchs, Rathgeb) 2:0. 31. (30:03) Pouliot (Fey, Stampfli) 3:0. 32. (31:09) Hügli (Cunti) 4:0. 45. Künzle (Fuchs, Rathgeb/Powerplaytor) 5:0. 51. Flynn (Zwerger, Fora/Powerplaytor) 5:1. 54. Hofer (Powerplaytor) 6:1. 57. Hügli (Künzle, Cunti/Powerplaytor) 7:1. - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Biel, 4mal 2 plus 5 Minuten (Fora) plus Spieldauer (Fora) gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: Moser; Zwerger.

Biel: Paupe; Rathgeb, Moser; Gustafsson, Fey; Kreis, Stampfli; Nussbaumer, Bichsel; Fuchs, Pouliot, Rajala; Kessler, Cunti, Künzle; Hofer, Komarek, Hügli; Kohler, Ullström, Tanner.

Ambri-Piotta: Ciaccio (32. Östlund); Fora, Ngoy; Hächler, Fischer; Fohrler, Isacco Dotti; Pinana; Rohrbach, Müller, Zwerger; Kneubuehler, Flynn, Horansky; Goi, Novotny, Mazzolini; Trisconi, Kostner, Grassi; Dal Pian.

Bemerkungen: Biel ohne Brunner, Lüthi, Ulmer (alle verletzt), Forster und Sartori (beide krank), Ambri-Piotta ohne Bianchi, Conz, D'Agostini, Zaccheo Dotti und Incir (alle verletzt).

1. Fribourg-Gottéron 18/34 (55:50). 2. ZSC Lions 16/32 (56:45). 3. Zug 14/31 (47:33). 4. Lausanne 15/31 (45:32). 5. Genève-Servette 15/27 (47:34). 6. Lugano 12/20 (36:31). 7. Ambri-Piotta 18/20 (41:57). 8. Biel 14/18 (46:46). 9. Rapperswil-Jona Lakers 17/18 (44:51). 10. Davos 15/16 (52:61). 11. Bern 15/15 (32:41). 12. SCL Tigers 15/14 (29:49).