Fünf Siege, jetzt drei Niederlagen von Sion Das 1:2 daheim gegen Lugano ist Sions dritte Niederlage in der Meisterschaft in Serie. Und sie kommt nach einer aus der Sicht der Walliser schwachen Leistung zustande.

Balint Vecsei - als Doppeltorschütze Luganos Matchwinner (Bild: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD)

(sda)

Die drei Tore im Tourbillon fielen in der Schlussphase. Luganos Ungar Balint Vecsei machte sich in der 91. Minute mit einem satten Schuss von ausserhalb des Strafraums zum Doppeltorschützen und zum Matchwinner. Ermir Lenjani hatte mit einem Kopfball nach 82 Minuten den zeitweiligen Ausgleich erzielt.

Nach seinen fünf Siegen in Serie hat der FC Sion in der Super League nunmehr dreimal am Stück verloren. Auch leistungsmässig ist der Unterschied zu den guten Wochen offensichtlich. Gegen die defensiv eingestellten, auf Konterangriffe zählenden Tessiner fanden die Walliser kein Rezept. In der ersten Halbzeit tauchten die Luganesi mit Carlinhos sowie Alexander Gerndt als einziger Spitze gefährlicher vor dem Tor auf. Nach der Pause wirkte die Mannschaft von Trainer Stéphane Henchoz die meiste Zeit noch hilfloser als vorher. Einige gute Angriffe zeigten die Sittener nur vor und nach dem 1:1.

Für Luganos Trainer Fabio Celestini dürfte es gut gewesen sein zu sehen, dass seine Mannschaft ähnlich sicher und stabil auftrat wie beim 0:0 gegen Dynamo Kiew in der Europa League. Und Celestini durfte sich auch über den ersten Sieg in der Meisterschaft seit der 1. Runde (4:0 beim FC Zürich) freuen.

Telegramm

Sion - Lugano 1:2 (0:0)

7800 Zuschauer. - SR Schnyder. - Tore: 77. Vecsei (Yao) 0:1. 82. Lenjani (Facchinetti) 1:1. 91. Vecsei (Lovric) 1:2.

Sion: Fickentscher; Abdellaoui, Ndoye, Ruiz, Facchinetti; Zock, Toma; Kasami (86 Song), Grgic (62. Doumbia), Lenjani; Uldrikis (73. Khasa).

Lugano: Baumann; Yao, Maric, Daprelà, Lavanchy; Custodio (81. Lovric), Sabbatini, Vecsei; Dalmonte (59. Aratore), Carlinhos; Gerndt (71. Bottani).

Bemerkungen: Sion ohne Kouassi, Itaitinga, Raphael, Luan und Fayulu (alle verletzt). Lugano ohne Covilo, Sulmoni und Macek (alle verletzt). Verwarnungen: 63. Ruiz (Foul), 65. Zock (Foul), 87. Toma (Foul).