Gaudino fehlt den Young Boys mehrere Wochen Gianluca Gaudino zieht sich am Sonntag im Super-League-Spiel bei Servette eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk zu und fehlt den Young Boys mehrere Wochen.

Gianluca Gaudino muss pausieren (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

(sda)

Der Schweizer Meister geht davon aus, dass der 23-jährige Mittelfeldspieler bis Ende Jahr nicht mehr eingesetzt werden kann.

Die Young Boys beklagen in der laufenden Saison grosses Verletzungspech: Am Sonntag fehlten in Genf bereits Sandro Lauper, Fabian Lustenberger, Vincent Sierro, Martins, Miralem Sulejmani und Guillaume Hoarau.