Kroatien Gavranovic mit mehr Toren als Spielen Mario Gavranovic trägt für Dinamo Zagreb in der kroatischen Meisterschaft zwei Toren zum 5:1-Auswärtssieg gegen Slaven Belupo bei.

Mario Gavranovic ist in Form KEYSTONE/EPA/DANIEL KASAP

(sda)

Der Schweizer Internationale traf in der Startviertelstunde zur 2:0-Führung. Er hat in dieser Saison bislang eine fantastische Torquote. In der Meisterschaft traf er in zehn Partien schon elf Mal. Im Schnitt erzielte er alle 60 Minuten ein Tor.