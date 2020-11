Challenge League GC remisiert in Wil, Winterthur verliert in Aarau Die Grasshoppers geben in der Challenge League im zehnten Spiel zum vierten Mal Punkte ab. Der Leader müht sich in Wil nach Rückstand zu einem 1:1.

2 Bilder 2 Bilder GC-Trainer João Pereira sieht, wie sich seine Mannschaft im Vorwärtsgang schwertut - und wechselt den 1:1-Torschützen ein. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

(sda)

Bei nicht ganz so dichtem Nebel wie tags zuvor im Europa-League-Spiel der Young Boys bei CSKA Sofia waren die Grasshoppers in Wil fast durchwegs spielbestimmend. Je näher sie dem gegnerischen Tor aber kamen, desto schwerer taten sie sich, vor allem in den ersten 60 Minuten. Erst in der 83. Minute gelang der fällige Ausgleichstreffer. Der eingewechselte Cristian Ponde profitierte beim Abstauber von einem Fehler von Wils Goalie Philipp Köhn. Das 1:0 der Gastgeber hatte in der 24. Minute der Ex-Hopper Mergim Brahimi erzielt. Er überlistete Ersatzkeeper Mateo Matic nach einem Auskick des eigenen Torhüters mit einem Schuss aus 20 Metern.

Der FC Winterthur ist nicht mehr Leader nach Verlustpunkten. Die auf Platz 5 liegenden Zürcher, die zwischen Oktober und November während einem Monat ohne Ernstkampf waren und gegenüber den Grasshoppers noch zwei Spiele im Verzug sind, bezogen mit einem 1:3 beim FC Aarau die zweite Niederlage. Filip Stojilkovic und Petar Misic sicherten den Aarauern mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit den Sieg. Jérôme Thiessons 1:0 hatte Davide Callà nach einer halben Stunde noch ausgeglichen.

Nach langer Pause ebenfalls auf Formsuche ist Absteiger Xamax. Die Neuenburger bezogen beim 0:2 in Schaffhausen eine weitere Auswärtsniederlage.

Kurztelegramme und Rangliste:

Aarau - Winterthur 3:1 (1:1). - 50 Zuschauer. - SR Wolfensberger. - Tore: 16. Thiesson 1:0. 30. Callà 1:1. 65. Stojilkovic 2:1. 92. Misic 3:1. - Bemerkung: 83. Gelb-Rote Karte gegen Jäckle (Aarau/Foul).

Kriens - Lausanne-Ouchy 0:2 (0:2). - 50 Zuschauer. - SR Jancevski. - Tore: 36. Lahiouel 0:1. 41. Gazzetta 0:2. - Bemerkung: 62. Follonier (Kriens) scheitert mit Foulpenalty an Da Silva.

Schaffhausen - Neuchâtel Xamax 2:0 (2:0). - 50 Zuschauer. - SR Piccolo. - Tore: 28. Rodriguez 1:0. 42. Prtajin 2:0.

Wil - Grasshoppers 1:1 (1:0). - 50 Zuschauer. - SR Horisberger. - Tore: 24. Brahimi 1:0. 83. Ponde 1:1.

Rangliste: 1. Grasshoppers 10/20 (17:12). 2. Stade Lausanne-Ouchy 10/16 (18:12). 3. Schaffhausen 11/16 (22:16). 4. Thun 10/15 (14:12). 5. Winterthur 8/14 (16:12). 6. Aarau 10/14 (16:17). 7. Kriens 11/12 (15:17). 8. Wil 10/10 (10:14). 9. Neuchâtel Xamax FCS 8/9 (10:16). 10. Chiasso 8/5 (8:18).