Golubic im Viertelfinal ausgeschieden Viktorija Golubic (WTA 106) verpasst in Thailand ihren ersten WTA-Halbfinal seit fast 15 Monaten.

Viktorija Golubic scheitert in Thailand in den Viertelfinals (Bild: KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG)

(sda)

Die Zürcherin unterlag am Hartplatzturnier in Hua Hin der in der Weltrangliste 32 Plätze besser klassierten Slowenin Tamara Zidansek (WTA 74) 6:4, 1:6, 2:6.

Nach gutem Beginn baute Golubic stark ab. Im zweiten und dritten Satz brachte die Schweizerin nur eines ihrer sieben Aufschlagspielen durch.