Golubic übersteht die Qualifikation Viktorija Golubic (WTA 79) qualifiziert sich für das stark besetzte Turnier von Adelaide.

Viktorija Golubic steht in Adelaide im Hauptfeld KEYSTONE/FR171676 AP/MICHAEL OWENS

(sda)

Die Zürcherin trifft nach ihren zwei Erfolgen in der Qualifikation nun in der 1. Runde auf die Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 14), die im letzten Jahr drei Titel gewonnen hat. Ebenfalls in Südaustralien am Start ist Belinda Bencic (WTA 8). Sie trifft auf die Russin Daria Kassatkina (WTA 70).