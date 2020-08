Halep siegt in Prag - Teilnahme am US Open offen Simona Halep meldet sich mit ihrem 21. Turniersieg auf der WTA-Tour zurück. Die rumänische Weltnummer 2 gewinnt in Prag den Final gegen die Belgierin Elise Mertens nach einem Auf und Ab 6:2, 7:5.

Simona Halep triumphiert bei ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili

(sda/dpa)

Halep gelangen im ersten Satz nach einem 0:2-Rückstand sechs Games in Serie. Im zweiten Durchgang lag die Topgesetzte nach einem 4:2 noch einmal zurück, setzte sich am Ende aber durch und feierte ihren 21. Titel. Mertens war die Nummer 3 der Setzliste.

Ob Halep zum US Open nach New York reist, ist weiter offen. Am Montag werde sie den Entscheid treffen, kündigte die Wimbledon-Siegerin von 2019 an.

Das Grand-Slam-Turnier soll am 31. August beginnen, zahlreiche namhafte Spielerinnen verzichten allerdings auf einen Start, darunter Belinda Bencic sowie die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty und Vorjahressiegerin Bianca Andreescu.