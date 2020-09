Halep siegt in Rom, verletzte Pliskova zur Aufgabe gezwungen Simona Halep gewinnt das Sandplatzturnier in Rom. Die topgesetzte Rumänin profitierte im Final von der verletzungsbedingten Aufgabe von Titelverteidigerin Karolina Pliskova.

Simona Halep hat zum ersten Mal das Sandplatzturnier in Rom gewonnen KEYSTONE/EPA/CLIVE BRUNSKILL / POOL

(sda)

Pliskova warf im zweiten Satz beim Stand von 6:0, 2:1 für Halep wegen Rückenproblemen das Handtuch.

Nach zwei verlorenen Finalspielen in den Jahren 2017 und 2018 triumphierte Halep zum ersten Mal in Italiens Hauptstadt. Für die Weltranglisten-Zweite war es eine Woche vor dem Start des French Open nach Dubai und Prag der dritte Turniersieg in Folge und der 22. in ihrer Karriere. Auf ihre Teilnahme am US Open hatte Halep aus freien Stücken verzichtet.