Hamilton will «mindestens drei Jahre» weiter in der Formel 1 fahren Weltmeister Lewis Hamilton plant noch eine lange Karriere in der Formel 1.

Weltmeister Lewis Hamilton will der Formel 1 noch einige Jahre erhalten bleiben KEYSTONE/AP/Leonhard Foeger

(sda/dpa)

«Ich sehe mich noch mindestens drei Jahre weitermachen», sagte der 35-Jährige in Silverstone.

Der Vertrag des Briten bei Mercedes endet zwar am Ende der Saison, eine erneute Unterschrift des Dauersiegers gilt aber nur als Formsache.

Aufgrund der Corona-Massnahmen bleiben die Tribünen in diesem Jahr leer, 2019 hatten noch mehr als 141'000 Fans Hamiltons Sieg in Silverstone gefeiert. Hamilton feierte bislang zwei Saisonsiege, Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland gewann den Auftakt in Österreich.