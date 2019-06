Heidi Diethelm Gerber holt die vierte Schweizer Medaille Schützin Heidi Diethelm Gerber gewinnt auch an den zweiten Europa-Spielen mit der Sportpistole über 25 m eine Medaille. Im Final der Top 8 sichert sich die 50-Jährige in Minsk Silber.

Heidi Diethelm Gerber holt in Minsk Silber mit der Sportpistole (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Vor vier Jahren in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hatte die Thurgauerin bei der Premiere der Europa-Spiele in ihrer Paradedisziplin Gold geholt, in Minsk musste sie sich einzig der Griechin Anna Korakaki geschlagen geben.