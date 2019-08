Heidrich/Vergé-Dépré verlieren Spiel um Bronze Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré verpassen an der Beachvolleyball-Europameisterschaft in Moskau den Medaillengewinn knapp. Sie verlieren das Spiel um Bronze nach fünf vergebenen Matchbällen.

Joana Heidrich (rechts) und Anouk Vergé-Depré klatschen nach einem Punkt ab (Bild: KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN)

(sda)

Das Schweizer Duo unterlag im Spiel um Platz 3 den als Nummer 9 gesetzten Spanierinnen Liliana Fernandez/Elsa Baquerizo 21:13, 15:21, 19:21. Dabei gelang ihnen im Entscheidungssatz ein beachtliches Comeback und kamen sie zu fünf Matchbällen, die sie - allesamt bei Service der Spanierinnen - nicht nutzen konnten.

Mit den beiden Niederlagen am Samstag verpassten Heidrich/Vergé-Dépré ihren grössten gemeinsamen Erfolg, seit sie sich auf die Saison 2017 zusammenschlossen. In diesem Sommer waren sie auf internationaler Ebene nie besser als im 9. Platz klassiert.

Im Halbfinal unterlag das Schweizer Duo den Polinnen Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek mit 21:18, 18:21, 8:15. Heidrich/Vergé-Dépré starteten stark ins Tiebreak und gingen 4:2 in Führung. Danach aber zogen die im vergangenen Jahr wegen eines Bandscheibenvorfalls lange verletzt ausgefallene Zürcherin und die Bernerin eine Schwächephase ein, wodurch sie immer mehr in Rücklage gerieten. Zugleich gelang den als Nummer 4 gesetzten Polinnen in der entscheidenden Phase alles.

Die letzte Schweizer EM-Medaille gab es 2018 in den Niederlanden. Die in Moskau früh ausgeschiedenen Nina Betschart und Tanja Hüberli erreichten damals gar den Final, welchen sie aber in Den Haag gegen das einheimische Duo Sanne Keizer/Madelein Meppelink in zwei Sätzen verloren.