Holdener und Gisin vorne dabei - Vlhova führt vor Shiffrin Wendy Holdener und Michelle Gisin belegen im Nachtslalom von Flachau nach dem ersten Lauf die Plätze 5 und 6. In Führung liegt die Slowakin Petra Vlhova vor Mikaela Shiffrin und Katharina Liensberger.

Schnellste im 1. Lauf: Petra Vlhova setzt Mikaela Shiffrin auch in Flachau unter Druck KEYSTONE/AP

(sda)

Bei optimalen Bedingungen schuf sich Vlhova, die zuletzt in Zagreb Shiffrins Siegesserie im Slalom beendet hat, im Flutlicht von Flachau ein Polster von sechs Zehnteln und mehr auf die Konkurrentinnen. Wendy Holdener büsste 84 Hundertstel auf Vlhova ein, weist aber nur einen kleinen Rückstand auf die übrigen vor ihr liegenden Fahrerinnen auf. Zu Platz 2 fehlen der Schwyzerin 24 Hundertstel.

Michelle Gisin und Holdener trennt zwar nur ein Rang, aber fast eine halbe Sekunde. Drittbeste Schweizerin bei Halbzeit ist Aline Danioth auf Platz 12. Der zweite Lauf beginnt um 20.45 Uhr.

Vlhova könnte in dem mit insgesamt 174'000 Euro höchstdotierten Weltcuprennen der Frauen als vierte Fahrerin nach Janica Kostelic (2001, 2002), Shiffrin (2013, 2014) und Veronika Velez-Zuzulova (Doppelsieg 2016) zweimal in Folge triumphieren. Vor einem Jahr hatte sich die 24-Jährige ebenfalls vor Shiffrin durchgesetzt.

Vlhova (5) und Shiffrin (19) teilen sich die Siege im Slalom seit 24 Rennen unter sich auf. Nachdem Shiffrin saisonübergreifend sechsmal in Folge die Schnellste gewesen war, gewann Vlhova zum Jahresauftakt in Zagreb mit grossem Vorsprung. Die Slowakin stand in 11 der letzten 13 Slaloms auf dem Podest, Shiffrin war in 23 der letzten 24 Erste oder Zweite.