Hüberli/Betschart mit erfolgreichem WM-Auftakt Die letztjährigen EM-Zweiten Tanja Hüberli/Nina Betschart starten erfolgreich in die Beachvolleyball-WM in Hamburg.

Nina Betschart setzt zu einem Smash an (Bild: KEYSTONE/EPA/DAVID HECKER)

(sda)

Die amtierenden Schweizer Meisterinnen wurden im ersten Gruppenspiel ihrer Favoritenrolle gegen das australische Duo Becchara Palmer/Nicole Laird gerecht und siegten 21:15, 21:19.

Damit haben Hüberli/Betschart einen grossen Schritt in Richtung Sechzehntelfinals gemacht. Am Sonntag treffen sie im zweiten Gruppenspiel auf die Ägypterinnen Randa Radwan/Doaa Elghobashy, die im Normalfall kein Gradmesser sind. Der letzte Gegner in der Vorrunde sind die Europameisterinnen Madelein Meppelink/Sanne Keizer aus den Niederlanden. Direkt für die Sechzehntelfinals qualifizieren sich sich alle Gruppenersten und -zweiten sowie die besten vier Gruppendritten.